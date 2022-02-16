«Под стать Михаэлю Шумахеру». Джордж Расселл показал шлем на новый сезон Формулы-1

Пресс-служба «Мерседеса» представила видео, на котором пилот команды Джордж Расселл рассказал о шлеме, в котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1.
«Всем привет. Хотел бы представить свой шлем на сезон-2022, который немного отличается от того, что был у меня раньше. Я выбрал насыщенный чёрный цвет для ливреи, а также решил встроить красный – под стать Михаэлю Шумахеру, которому я бы хотел отдать дань уважения. Чёрный я вынес на передний план, красный оставил по сторонам. Кроме того, есть синие детали, которые мне очень нравятся. В общем, мне кажется, что шлем выглядит очень круто. Надеюсь, нравится и вам», – сказал Расселл.
Видео можно посмотреть на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Джорджа Расселла в «Инстаграме».
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