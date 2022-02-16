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Албон показал ещё две фотографии нового болида «Уильямса»

Албон показал ещё две фотографии нового болида «Уильямса»
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Новобранец «Уильямса» Александер Албон опубликовал в своём «инстаграме» две новых фотографии болида команды, сделанные на трассе в Сильверстоуне во время обкатки автомобиля.

«Сегодня мы широко улыбаемся. Было здорово опробовать машину к предстоящему сезону! В эту машину вложено много часов, и разве она не красотка? Давайте сделаем это!» — написал в своём «инстаграме» Александер Албон.

Напомним, вчера, 15 февраля, «Уильямс» на презентации не стал показывать новый болид, представив лишь обновлённую ливрею на шоу-кар от Формулы-1.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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