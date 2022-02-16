Латифи и Албон пожаловались на ухудшение обзора в машинах 2022 года

Пилоты «Уильямса» Николас Латифи и Александер Албон отметили ухудшение видимости в машинах 2022 года из-за более выдающихся дефлекторов и специальных кожухов на 18-дюймовых шинах.
«Сегодня у нас был очень мрачный, сырой и тёмный день в Сильверстоуне. Но всё прошло не так и плохо. Думаю, будет намного сложнее, когда мы отправимся на уличные трассы вроде Монако, Баку и Джидды. Это будут самые сложные места.
На открытых автодромах вы можете видеть далеко вперёд. Но слепые зоны из-за шин и дефлекторов сильно лишают нас обзора, если говорить о поворотах. Думаю, будет довольно сложно пилотировать в боевом режиме, потому что будет не так просто увидеть, где находятся ваше переднее крыло и ваши колёса», — приводит слова Албона The Race.
«Впечатления от машины? Во-первых — обзор. В некоторых поворотах он стал хуже, думаю, всё зависит от типа поворота, от того, насколько крутой он и как сильно вы меняете угол обзора в нём. Думаю, к этому нужно привыкнуть. Но да, определённо появились ситуации, когда вы видите меньше, чем раньше», — добавил Латифи.
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