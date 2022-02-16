Хюлькенберг: Формула-1 возвращает себе свою сексуальность

Резервный гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг высоко оценил работу Liberty Media над Формулой-1.
«Формула-1 возвращает себе свою сексуальность. Стоит признать, что несколько лет подряд чемпионат катился вниз. На трассах не происходило ничего интересного, спонсоры только уходили, рейтинги падали, а чемпионат был не таким интересным, как во времена Айртона Сенны, Алена Проста или Михаэля Шумахера.
Но после смены руководства чемпионата ситуация изменилась. Американцы — прирождённые эксперты во всём, что относится к развлечениям. Они смогли обновить чемпионат, улучшить качество телетрансляций и предложили новые продукты, включая мобильные приложения. Они смогли вернуть чемпионату гламур и прежний звёздный статус», — написал Хюлькенберг в своей колонке на Linkedin.
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