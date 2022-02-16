«Ред Булл» заключил спонсорский контракт на $ 150 млн с криптовалютной платформой

Команда Формулы-1 «Ред Булл» подписала спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit, сообщает пресс-служба команды. Соглашение с компанией рассчитано на три года. Как сообщает RacingNews365, это самое крупное соглашение о спонсорской поддержке, связанной с криптовалютой — «Ред Булл» получит за три года $ 150 млн.



Примечательно, что ранее титульным спонсором «Ред Булл» стала компания Oracle, с которой было подписано пятилетнее соглашение на сумму в $ 500 млн. Таким образом, австрийская команда только с двух спонсоров будет получать в ближайшие три сезона по $ 150 млн, что, учитывая потолок расходов команд в $ 140 млн, уже полностью окупает затраты на работу с машиной в течение сезона.



Напомним, в 2021 году «Ред Булл» стал вторым в Кубке конструкторов, а Макс Ферстаппен одержал победу в личном зачёте.