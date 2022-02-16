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Сайнс: наша машина отличается от тех, что мы уже видели

Сайнс: наша машина отличается от тех, что мы уже видели
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о новом болиде итальянской команды.

«Наша машина отличается от тех, что мы уже видели. Думаю, прошлогодний опыт был полезен для всех нас. Здесь, в Маранелло, в коридорах я встречаю улыбающихся, сильных и уверенных в себе людей. Я не вижу стресса. Я вижу энергию, позитив и желание преуспеть.

До прошлого года мы ездили на лучших машинах в истории Формулы-1, но стоило на мгновение потерять контроль – всё заканчивалось аварией. Новая «Феррари» кажется мне ещё более реактивной. Подвеска стала более жёсткой, так что нам всем придётся привыкнуть к пилотированию», — приводит слова Сайнса GrandPX.

Напомним, новый болид «Феррари» будет представлен 17 февраля.

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