В «Феррари» показали, как Леклер и Сайнс впервые изучили новый болид

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала новый видеоролик в своих социальных сетях. На видео показано, как пилоты команды — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер — отреагировали на новую машину команды, которая получит индекс F1-75.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Феррари».

Презентация нового болида «Феррари» запланирована на 17 февраля.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»; 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.