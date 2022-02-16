«Феррари» покажет настоящий болид на презентации

Команда Формулы-1 «Феррари» планирует показать на своей презентации новый болид, а не шоу-кар, сообщает Corriere della Sera. Как сообщает источник, машина будет близка к той, что выйдет на трассу на первых предсезонных тестах в Барселоне.
Кроме того, по информации источника, инженеры команды выбрали агрессивную философию для нового автомобиля, что призвано сократить отставание от лидеров.
Презентация новой машины «Феррари», которая получит индекс F1-75, запланирована на 17 февраля.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»; 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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