Зак Браун: обсуждаем варианты пари с Риккардо на сезон-2022

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что он и пилот его команды Даниэль Риккардо обсуждают условия нового пари между ними на сезон-2022.

В последние годы Риккардо стал известен тем, что заключал пари с боссами своих команд — и выходил победителем.

В 2020 году австралиец выступал за «Рено» и заключил пари с директором команды Сирилем Абитебулем на то, что он попадёт на подиум. Когда Риккардо так и сделал, заняв третье место в Гран-при Эйфеля, Абитебулю пришлось выполнить своё обещание и сделать татуировку.

«Мы пока не заключали нового пари, но мы обсуждаем варианты. Наши гонщики — прекрасные личности, и нам с ними очень весело. Они очень серьёзны, как только надевают шлем. Но я думаю, что атмосфера, которая царит в нашей гоночной команде с нашими пилотами, очень хорошая. Нам нравится веселиться, и это одна из её составляющих», — приводит слова Брауна PlanetF1.