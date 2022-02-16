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Зак Браун: обсуждаем варианты пари с Риккардо на сезон-2022

Зак Браун: обсуждаем варианты пари с Риккардо на сезон-2022
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что он и пилот его команды Даниэль Риккардо обсуждают условия нового пари между ними на сезон-2022.

В последние годы Риккардо стал известен тем, что заключал пари с боссами своих команд — и выходил победителем.

В 2020 году австралиец выступал за «Рено» и заключил пари с директором команды Сирилем Абитебулем на то, что он попадёт на подиум. Когда Риккардо так и сделал, заняв третье место в Гран-при Эйфеля, Абитебулю пришлось выполнить своё обещание и сделать татуировку.

«Мы пока не заключали нового пари, но мы обсуждаем варианты. Наши гонщики — прекрасные личности, и нам с ними очень весело. Они очень серьёзны, как только надевают шлем. Но я думаю, что атмосфера, которая царит в нашей гоночной команде с нашими пилотами, очень хорошая. Нам нравится веселиться, и это одна из её составляющих», — приводит слова Брауна PlanetF1.

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