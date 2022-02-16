В Интернете появилась фотография предположительно нового болида «Феррари»

В сети была опубликована фотография предположительно нового болида «Феррари» F1-75, презентация которого должна состояться завтра в 16:00 по московскому времени. В соответствии с анонсами от команды, в обновлённой ливрее автомобиля присутствует чёрный цвет, в который окрашены переднее и заднее антикрылья.
С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин», 20:30 мск;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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