В Интернете появилась фотография предположительно нового болида «Феррари»

В сети была опубликована фотография предположительно нового болида «Феррари» F1-75, презентация которого должна состояться завтра в 16:00 по московскому времени. В соответствии с анонсами от команды, в обновлённой ливрее автомобиля присутствует чёрный цвет, в который окрашены переднее и заднее антикрылья.

С сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин», 20:30 мск;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.