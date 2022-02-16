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Норрис выбрал между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Норрис выбрал между Хэмилтоном и Ферстаппеном
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис на презентации нового болида своей команды ответил на вопрос, кого он поддерживает в противостоянии между Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»). После небольшой паузы Норрис выбрал голландца.

Гонщик отвечал на вопросы в формате «Блиц». Среди прочего он выбрал между YouTube и Twitch, «Мерседесом» и «Феррари», Бэтменом и Суперменом.

Видео доступно в «твиттере» ESPN.

Напомним, «Макларен» презентовал новый болид 11 февраля. Новая машина получила индекс MCL36.

В прошлом году команда заняла четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо. В нынешнем сезоне «Королевских гонок» состав пилотов останется неизменным.

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