Жан Алези: я уже видел новый болид «Феррари». Это настоящее чудо

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези рассказал, что присутствовал на закрытом предварительном показе нового болида «Феррари».
«Формула-1 меняет почти 100% своего технического регламента, поэтому автомобили будут весьма впечатляющими. Я уже видел новый болид «Феррари». Это настоящее чудо, очень, очень тонкая, с немного утончённым носом. Машина уже впечатляет, и я надеюсь, что она будет очень быстрой, чтобы присоединиться к двум командам, которые были впереди в прошлом году», — приводит слова Алези GPFans.
Презентация новой машины «Феррари», которая получит индекс F1-75, запланирована на 17 февраля.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
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