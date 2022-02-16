Жан Алези: я уже видел новый болид «Феррари». Это настоящее чудо

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези рассказал, что присутствовал на закрытом предварительном показе нового болида «Феррари».

«Формула-1 меняет почти 100% своего технического регламента, поэтому автомобили будут весьма впечатляющими. Я уже видел новый болид «Феррари». Это настоящее чудо, очень, очень тонкая, с немного утончённым носом. Машина уже впечатляет, и я надеюсь, что она будет очень быстрой, чтобы присоединиться к двум командам, которые были впереди в прошлом году», — приводит слова Алези GPFans.

Презентация новой машины «Феррари», которая получит индекс F1-75, запланирована на 17 февраля.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.