Хэмилтон помог Расселлу пройти подгонку сиденья в болиде «Мерседеса»

Команда Формулы-1 «Мерседес» выложила в своём «инстаграме» совместную фотографию Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, на которой видно, как семикратный чемпион мира помогает новобранцу проходить подгонку сиденья.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».

Напомним, Джордж Расселл заменил в составе «Мерседеса» финского гонщика Валттери Боттаса.



Презентация нового болида «Мерседеса» запланирована на 18 февраля.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»;

21 февраля — «Альпин»;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.