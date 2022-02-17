Норрис высказался по поводу решения Формулы-1 отказаться от церемонии коленопреклонения

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу решения Формулы-1 убрать из расписания предстартовой церемонии Гран-при время, когда пилоты могли привлекать внимание к различным общественным проблемам, в том числе с помощью коленопреклонения.

«Это важный вопрос, и мы обязательно поговорим на эту тему, когда придёт время. Нам нужно убедиться, что мы готовы и используем все возможности, которые у нас есть, чтобы помочь людям.

То, что мы делаем как группа, вставая на колено или не вставая на колено, имеет важное значение, но есть и другие способы показать неравнодушие к проблемам. Мы найдём пути выступить в защиту чего бы то ни было, вдохновить детей, повысить осведомлённость о проблемах и других вопросах», — приводит слова Норриса Mirror.