Четыре команды Формулы-1 проведут обкатку новых болидов на трассе в Барселоне

Команды Формулы-1 «Макларен», «Хаас», «Феррари» и «Альпин» забронировали автодром в Барселоне для того, чтобы провести обкатку новых болидов перед началом предсезонных тестов.
21 февраля автодром будет занят командами «Хаас» и «Макларен», а на следующий день обкатку проведут «Феррари» и «Альпин».
Напомним, первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Большая часть команд уже представила свои новые машины к сезону-2022.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;
18 февраля — «Мерседес»; 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин»; 20:30 мск;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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