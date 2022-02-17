Четыре команды Формулы-1 проведут обкатку новых болидов на трассе в Барселоне

Команды Формулы-1 «Макларен», «Хаас», «Феррари» и «Альпин» забронировали автодром в Барселоне для того, чтобы провести обкатку новых болидов перед началом предсезонных тестов.

21 февраля автодром будет занят командами «Хаас» и «Макларен», а на следующий день обкатку проведут «Феррари» и «Альпин».

Напомним, первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.

Большая часть команд уже представила свои новые машины к сезону-2022.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



17 февраля — «Феррари», 16:00 мск;

18 февраля — «Мерседес»; 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин»; 20:30 мск;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.