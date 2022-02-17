Хорнер: не стоит недооценивать «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что в начале нового регламентного цикла Формулы-1 в расстановке сил среди команд могут произойти изменения.

«Феррари» начала довольно рано, по общему мнению, и из Маранелло доносится много позитивных звуков, так что не стоит их недооценивать.

«Мерседес» как всегда будет силен, это бесспорно. Сюрпризы также могут преподнести такие команды как «Макларен», «Альпин» или «Астон Мартин» — они могут что-то придумать.

В машинах, безусловно, будут интересные инновации, но всё это относительно жёстко регламентировано, так что будет интересно посмотреть на различные решения, которые придумали команды», — приводит слова босса австрийской команды Racingnews365.