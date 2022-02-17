Риккардо ответил, грозит ли Формуле-1 в Австралии повторение скандала с Джоковичем

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что он очень сильно ждёт этапа Гран-при Австралии, который из-за пандемии не проводился уже два года.
«Я с нетерпением жду Гран-при Австралии. Трасса была перестроена, что сделает её ещё более интересной — я буду очень рад вернуться домой. Если новая конфигурация облегчит обгоны и борьбу, то мы можем увидеть совсем другую гонку в Мельбурне, чем в прошлые годы.
Надеюсь, что история с Джоковичем была единичной. Я думаю, что все остальные смогут приехать в Австралию. Если вы привиты, то проблем быть не должно», — цитирует Риккардо GrandPX.
Ранее исполнительный директор Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что он не рассматривает вариант с возможной отменой гонки в Мельбурне в 2022 году или повторением ситуации, случившейся с теннисистом Новаком Джоковичем, который был депортирован из страны.
- 17 февраля 2022
-
15:03
-
14:08
-
12:58
-
11:51
-
10:46
-
00:54
- 16 февраля 2022
-
23:49
-
21:44
-
20:22
-
20:05
-
18:42
-
17:42
-
16:46
-
16:43
-
15:44
-
14:03
-
13:05
-
11:55
-
11:00
-
09:39
-
00:30
- 15 февраля 2022
-
23:25
-
22:17
-
21:09
-
20:37
-
18:53
-
18:47
-
17:12
-
16:42
-
16:35
-
16:16
-
14:49
-
14:22
-
13:59
-
13:01