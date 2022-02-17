Риккардо ответил, грозит ли Формуле-1 в Австралии повторение скандала с Джоковичем

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что он очень сильно ждёт этапа Гран-при Австралии, который из-за пандемии не проводился уже два года.

«Я с нетерпением жду Гран-при Австралии. Трасса была перестроена, что сделает её ещё более интересной — я буду очень рад вернуться домой. Если новая конфигурация облегчит обгоны и борьбу, то мы можем увидеть совсем другую гонку в Мельбурне, чем в прошлые годы.

Надеюсь, что история с Джоковичем была единичной. Я думаю, что все остальные смогут приехать в Австралию. Если вы привиты, то проблем быть не должно», — цитирует Риккардо GrandPX.

Ранее исполнительный директор Гран-при Австралии Эндрю Уэстакотт заявил, что он не рассматривает вариант с возможной отменой гонки в Мельбурне в 2022 году или повторением ситуации, случившейся с теннисистом Новаком Джоковичем, который был депортирован из страны.