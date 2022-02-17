В ФИА ответили, удалось ли командам удивить федерацию новыми машинами

Технический директор ФИА Николас Томбасис рассказал, что команды Формулы-1 преподнесли несколько сюрпризов в плане дизайна новых болидов Формулы-1 к сезону-2022.

«Мы уже увидели несколько сюрпризов. Есть некоторые области, где автомобили отличаются друг от друга немного больше, чем мы ожидали, и где инженеры применили свои инновационные навыки, чтобы придумать решение.

Я думаю, вы увидите гораздо больше различий, чем, возможно, ожидали вначале. Я бы не сказал, что до сих пор были какие-то серьезные тревожные сигналы. Всё было относительно мягко — всё ещё в рамках того, что мы считаем абсолютно справедливой интерпретацией правил.



Мы не видели ничего эквивалентного двойному диффузору или чему-то подобному!», — приводит слова Томбасиса The Race.