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«Феррари» показала новый болид на сезон-2022 Формулы-1

«Феррари» показала новый болид на сезон-2022 Формулы-1
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Команда Формулы-1 «Феррари» показала новый болид к сезону-2022, который получил индекс F1-75. Автомобиль отличают необычные боковые понтоны с углублениями сверху с внутренней стороны. В соответствии с прежними намёками болид получил новую красно-чёрную ливрею.

В прошлом сезоне итальянская команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин», 20:30 мск;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

Треугольный нос и вогнутые понтоны! Новая «Феррари» — самая необычная машина-2022! LIVE Треугольный нос и вогнутые понтоны! Новая «Феррари» — самая необычная машина-2022! LIVE
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