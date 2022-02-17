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Майкл Маси уволен с поста гоночного директора Формулы-1

Майкл Маси уволен с поста гоночного директора Формулы-1
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объявил о том, что гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси покидает свой пост. В видеообращении, размещённом на официальном сайте федерации, бен Сулайем отметил, что Маси будет предложен другой пост внутри ФИА.

Обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуардо Фрейтас и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих. Поддержку им будет оказывать Херби Блаш, который долгое время являлся заместителем Чарли Уайтинга до его смерти в 2019 году.

Также будет создана дополнительная «виртуальная» комната гоночного контроля — принцип её работы будет похож на VAR в футболе, где дополнительные судьи, сидящие во время Гран-при в одном из офисов ФИА, помогают арбитрам на поле. Новая структура управления получила полную поддержку со стороны членов Всемирного совета ФИА по автоспорту.

Также отмечается, что общение между командами и гоночным директором во время гонки будет практически запрещено: у команд останется возможность задавать вопросы для прояснения той или иной ситуации, но не будет шанса что-либо требовать от дирекции или оказывать на неё давление.

Наконец, до старта нового сезона Формулы-1 комиссия Ф-1 отдельно рассмотрит вопрос с процедурой возвращения круговых в один круг с лидером позади сейфти-кара.

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