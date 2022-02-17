Телевизионная аудитория Формулы-1 в России выросла на 129%

Формула-1 раскрыла информацию о телевизионной аудитории гонок сезона 2021 года.
Как сообщает официальный сайт серии, среднее число зрителей Гран-при увеличилось на 13% в сравнении с 2020 годом.
Самый существенный рост зрительской базы пришёлся на Испанию, где в сравнении с 2020 годом аудитория выросла на 272 процента. Значительный рост пришёлся и на Россию — в сравнении с 2020 годом аудитория выросла на 129 процентов.
Кроме того, существенно выросла аудитория Формулы-1 в США — 53 процента. Самым крупным рынком по количеству телезрителей стал Китай — в 2021 году в этой стране было 70,8 млн уникальных зрителей, что на 13 процентов больше, чем в 2020 году.
Общая аудитория Формулы-1 в 2020 году составила 1,55 млрд зрителей, уникальных зрителей в 2021 году стало на 4% больше, чем в 2020-м.
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