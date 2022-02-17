«Феррари» проведёт обкатку новой машины 18 февраля во Фьорано

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что 18 февраля итальянский коллектив проведёт обкатку новой машины на трассе во Фьорано.



«Завтра во Фьорано мы проведём первый пробный прокат. Это будет всего 15 километров, как того требует регламент, не по обычной трассе для демонстрационных целей. После этого мы отправимся в Барселону.



С этого момента до начала зимних испытаний у нас будет пара съёмочных дней для обкатки машины», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.



В прошлом сезоне итальянская команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;

21 февраля — «Альпин», 20:30 мск;

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.