Сайнс — о новой машине «Феррари»: она радикальная — это то, чего ты хочешь видеть

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о новом болиде команды F1-75.



«Машина выглядит агрессивно, радикально, и я думаю, что также она выглядит красиво. Просто надеюсь, что она быстра. Она инновационная, иная, здесь применено нестандартное мышление. Мне нравится, потому что машина радикальная. Это то, чего ты хочешь видеть, когда видишь новую машину.



Я более чем готов к этому сезону. 2021-й был отличным годом для меня, потому что я сумел изучить изнутри, как работает команда, адаптироваться к новому окружению: узнать больше о бренде «Феррари» и том, как всё здесь работает. Это стало для меня отличным опытом. Теперь пришло время вывести команду на другой уровень, и мы как пилоты вместе с командой хотим большего, хотим больших успехов в 2022 году», — приводит слова Сайнса официальный сайт Формулы-1.