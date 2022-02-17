«Феррари» показала фото Шварцмана, Шумахера и Джовинацци с боевыми пилотами

Пресс-служба «Феррари» опубликовала фотографию с пятью гонщиками, которые входят в расширенный состав команды Формулы-1 на сезон-2022. Вместе с боевыми пилотами команды Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом рядом с новым автомобилем F1-75 позируют два резервных гонщика «Скудерии» немец Мик Шумахер и итальянец Антонио Джовинацци, а также российский пилот Роберт Шварцман, который является тест-пилотом «Феррари».

Фото: Ferrari S.p.A.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 у Шварцмана будет возможность отработать две пятничные тренировки в рамках Гран-при Ф-1. Вероятно, российский гонщик по одному разу заменит Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Кроме того, возможно, Роберт получит шанс отработать ещё две практики в составе команды «Хаас».