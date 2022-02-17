В «Альпин» объявили о назначениях Зафнауэра и бывшего руководителя «Пежо Спорт»

Бывший директор «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр был назначен на должность руководителя команды Формулы-1 «Альпин», сообщает пресс-служба команды.
Кроме того, французская команда объявила о реструктуризации системы управления командой.
Бывший руководитель «Пежо Спорт» Бруно Фамин был назначен исполнительным директором «Альпин» в Вири-Шатийон. Он будет отвечать за разработку силовой установки, сотрудничая с базой в Энстоуне, чтобы оптимизировать характеристики двигателя под шасси.
Давиде Бривио, в свою очередь, будет заниматься выявлением и развитием талантливых пилотов во всех категориях. Параллельно он будет руководить специальными проектами, чтобы помочь «Альпин» осваивать новые категории автоспорта.
Зафнауэр, Фамин и Бривио будут работать под началом Лорана Росси, генерального директора «Альпин».
«Я очень рад присоединиться к команде «Альпин» и готов работать со всеми, чтобы выполнить нашу задачу: привести команду к борьбе за чемпионство в течение следующих 100 гонок. Моё внимание полностью сосредоточено на подготовке к старту сезона в Бахрейне. Я, будучи одним из трёх автопроизводителей в Формуле-1, считаю, что «Альпин» полностью готова к работе по достижению своих целей, так что мне не терпится начать своё путешествие с командой», — прокомментировал своё назначение Зафнауэр.
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