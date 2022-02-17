«Подарок «Мерседесу» к завтрашней презентации». Алексей Попов — об увольнении Майкла Маси

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался об увольнении Майкла Маси с поста гоночного директора ФИА.
«А между тем к завтрашней презентации «Мерседеса» подарок им: Майкл Маси «перейдёт на другое место работы в системе ФИА». Как и предполагали слухи, теперь директоров гонки двое: Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ из WEC и ДТМ. Консультантом у них будет старый добрый Херби Блаш. Ну и радиопереговоры шефов команд с дирекцией гонки мы больше не услышим.
Такие вот выводы из рестарта Гран-при Абу-Даби», — написал Попов в своём телеграм-канале.
Обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих. Поддержку им будет оказывать Херби Блаш, который долгое время являлся заместителем Чарли Уайтинга до его смерти в 2019 году.
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