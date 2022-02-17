Леклер признался в любви к новому болиду «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на презентацию нового болида итальянской команды.
«Я. ВЛЮБЛЁН. Не могу дождаться возможности поездить за рулём этого зверя. Что вы думаете», — написал в своём «инстаграме» Шарль Леклер.
В прошлом сезоне итальянская команда заняла третье место в Кубке конструкторов. Её действующими пилотами являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс.
Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.
Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:
18 февраля — «Мерседес», 12:00 мск;
21 февраля — «Альпин», 20:30 мск;
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.
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