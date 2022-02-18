Появились первые изображения новой машины «Ред Булл». Их качество оставляет желать лучшего

В социальных сетях появились первые изображения болида команды «Ред Булл» RB18, однако качество этих изображений оставляет желать лучшего. Напомним, австрийская команда проводила секретную обкатку болида на автодроме в Сильверстоуне, однако фотографий с британского автодрома так и не было опубликовано. Один из пользователей «твиттера» опубликовал в своём аккаунте видеозапись проезжающей машины, а джурналист Крэйг Скарсборо в своём «твиттере» опубликовал фотографию (скриншот с видео) самой машины.
Посмотреть видео можно в «твиттере» RJV_97_.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Крэйга Скарсборо.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.
Ранее сообщалось, что «Ред Булл» подписал спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit.
- 18 февраля 2022
-
00:59
- 17 февраля 2022
-
22:49
-
22:04
-
20:41
-
19:19
-
18:44
-
18:29
-
18:24
-
18:04
-
17:54
-
16:35
-
16:11
-
15:03
-
14:08
-
12:58
-
11:51
-
10:46
-
00:54
- 16 февраля 2022
-
23:49
-
21:44
-
20:22
-
20:05
-
18:42
-
17:42
-
16:46
-
16:43
-
15:44
-
14:03
-
13:05
-
11:55
-
11:00
-
09:39
-
00:30
- 15 февраля 2022
-
23:25
-
22:17