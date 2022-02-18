В «Феррари» отреагировали на увольнение Майкла Маси

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об увольнении Майкла Маси с поста гоночного директора Международной автомобильной федерации (ФИА).



«Я лично хотел бы пожелать Майклу всего наилучшего в его новой роли. Уверен, у него будет широкий круг обязанностей, потому что мы, как гонщики, по крайней мере я, доверяю ему. Мне нравилось всё, что он делал в последнее время. Я также приветствую новых гоночных директоров. Им предстоит выполнить очень трудную задачу. Надеюсь, наш спорт будет продолжать совершенствоваться», — приводит слова Сайнса Autosport.



«Я очень уважаю Майкла и всё, что он сделал. В последние годы он находился крайне в непростом положении, особенно после в Абу-Даби. В конечном итоге в ФИА приняли такое решение, но у них было гораздо больше информации. Поэтому я в полной мере доверяю им», — сказал другой пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Дал комментарий и руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто:

«То, что произошло в Абу-Даби, обсуждалось и анализировалось в течение нескольких месяцев. Думаю, тот факт, что это заняло так много времени, показывает сложность этого вопроса. Думаю, что изменения были необходимы. Полагаю, нужно стремиться к полной независимости ФИА в вопросе принятии решений».