Источник: «Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставку моторов

Команда Формулы-1 «Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставки двигателей. Об этом сообщает издание Motorsport.

По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии и могут завершиться уже в марте. Поставка моторов в австрийский гоночный коллектив может начаться с сезона-2026. Сообщается, что ключевую роль в этом вопросе сыграли спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко и Фриц Энцингер, глава Volkswagen Group по автоспорту.



Отметим, что после ухода из Формулы-1 «Хонды» не раз сообщалось, что «Ред Булл» начнёт сотрудничество именно с «Порше».



В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» подписал спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit.