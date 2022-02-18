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Источник: «Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставку моторов

Источник: «Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставку моторов
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставки двигателей. Об этом сообщает издание Motorsport.

По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии и могут завершиться уже в марте. Поставка моторов в австрийский гоночный коллектив может начаться с сезона-2026. Сообщается, что ключевую роль в этом вопросе сыграли спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко и Фриц Энцингер, глава Volkswagen Group по автоспорту.

Отметим, что после ухода из Формулы-1 «Хонды» не раз сообщалось, что «Ред Булл» начнёт сотрудничество именно с «Порше».

В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» подписал спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit.

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