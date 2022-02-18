«Мерседес» презентовал болид с новой ливреей на сезон-2022 Формулы-1. Фото

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила свой новый болид на сезон-2022. Авто получило индекс F1 W13. Отметим, что немецкий гоночный коллектив вернулся к традиционной серебряной ливрее.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

С сезона-2022 в «Королевских гонках» будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии состоится и первый этап нового сезона.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.