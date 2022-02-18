Тото Вольф объяснил, почему «Мерседес» вернулся к серебряной ливрее

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему команда приняла решение вернуться к традиционной серебряной ливрее. В последних двух сезонах немецкий гоночный коллектив использовал чёрные цвета.
«Чёрная ливрея была нашим ясным намерением продемонстрировать нашу миссию по тому, чтобы команда стала более разнообразной и инклюзивной. Это стало частью нашей ДНК, но серебряный цвет „серебряных стрел“ — тоже наша ДНК, наша история. Мы как команда выросли из „серебряных стрел“ и медленно становимся более разнообразной и инклюзивной командой, а поэтому нашими дальнейшими цветами будут серебряный и черный.
Повышение разнообразия в команде — это не вопрос достижения какой-то квоты. Это вопрос набора наилучших сотрудников в независимости от их этнического происхождения, пола, религии или сексуальной ориентации», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о причинах своего молчания по окончании скандальной гонки Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1.
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