В «Мерседесе» объявили о самом масштабном обновлении двигателя за всю турбоэру Формулы-1

Главный моторист «Мерседеса» Хайвель Томас рассказал об изменениях в силовой установке на сезон-2022 Формулы-1.



«В силовой установке 2022 года изменилось больше деталей, чем когда-либо за предыдущие обновления двигателя после введения турбомоторов V6 в 2014 году. Команда продолжает бороться за то, чтобы извлечь всю возможную производительность перед заморозкой моторов на следующие сезоны.



Проект на 2022 год был огромным, это очень масштабное обновление различных элементов ради повышения производительности, эффективности и надёжности. Мы внесли изменения в силовой блок, которые позволяют нашей команде шасси максимально использовать новые правила. Мы можем захотеть слегка пересмотреть установку двигателя или изменить конфигурацию силовой установки, чтобы добиться большей гибкости в аспектах, влияющих на время на круге», — приводит слова Томаса пресс-служба «Мерседеса».