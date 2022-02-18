Вольф — о Хэмилтоне: никогда не видел его более решительным

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1 семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и его напарника Джорджа Расселла.



«Я никогда не видел его более решительным. Льюис — лучший гонщик в мире, и теперь к нему присоединился один из самых ярких и перспективных представителей своего поколения в лице Джорджа Расселла. Не сомневаюсь, что мы сможем выстроить такую среду, за счёт которой между ними возникнут товарищеские отношения, которые станут залогом здоровой конкуренции, а это будет мотивировать их и всю команду», — сказал Вольф во время пресс-конференции, посвящённой презентации нового болида команды.



Ранее Тото рассказал, почему «Мерседес» принял решение вернуться к серебряной ливрее.

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