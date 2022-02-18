В «Мерседесе» рассказали о полной перекомпоновке машины из-за новых правил Формулы-1

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт рассказал, как шла работа над новым болидом команды W13.



«Пришлось менять большую часть автомобиля, что стало большим испытанием для всей команды. Чтобы добиться желанных аэродинамических форм, нам потребовалась полная перекомпоновка внутренних узлов машины — вплоть до электрики и того, как мы устанавливаем узлы вроде ECU.



Подвеска была перепроектирована, чтобы отреагировать на запрет в новых правилах гидравлических систем и „удалённых“ пружин. Надеюсь, вы также увидите, как мы сделали ещё один шаг вперёд в вопросе плотной компоновки боковых понтонов и кожуха мотора. Чтобы добиться этого, нужно было много работать над перепроектированием деталей и проводить симуляции. В целом, огромная работа», — приводит слова Эллиотта пресс-служба «Мерседеса».