Обкатка болида «Ред Булл» прошла не по плану, Пересу не удалось сесть за руль

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал первые круги на новом болиде австрийской команды. Как сообщает RacingNews365, Макс преодолел около 50 километров – половину дистанции, разрешённой во время съёмочного дня в соответствии с действующими правилами Формулы-1.
Примечательно, что из-за плохих погодных условий, ограничивающих движение на трассе, другой пилот команды, мексиканец Серхио Перес, так и не смог сесть за руль нового автомобиля. Таким образом, впервые RB 18 он опробует уже на первых предсезонных тестах, которые состоятся на следующей неделе в Барселоне (с 23 по 25 февраля).
Обкатка нового болида австрийского гоночного коллектива проходила в закрытом режиме. К настоящему времени пресс-служба команды не предоставила никаких фотографий.
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