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Обкатка болида «Ред Булл» прошла не по плану, Пересу не удалось сесть за руль

Обкатка болида «Ред Булл» прошла не по плану, Пересу не удалось сесть за руль
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал первые круги на новом болиде австрийской команды. Как сообщает RacingNews365, Макс преодолел около 50 километров – половину дистанции, разрешённой во время съёмочного дня в соответствии с действующими правилами Формулы-1.

Примечательно, что из-за плохих погодных условий, ограничивающих движение на трассе, другой пилот команды, мексиканец Серхио Перес, так и не смог сесть за руль нового автомобиля. Таким образом, впервые RB 18 он опробует уже на первых предсезонных тестах, которые состоятся на следующей неделе в Барселоне (с 23 по 25 февраля).

Обкатка нового болида австрийского гоночного коллектива проходила в закрытом режиме. К настоящему времени пресс-служба команды не предоставила никаких фотографий.

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Источник: «Ред Булл» и «Порше» близки к заключению контракта на поставку моторов
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