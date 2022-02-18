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«Понимаю, как тяжело было Хэмилтону». Вольф высказался об увольнении Маси

«Понимаю, как тяжело было Хэмилтону». Вольф высказался об увольнении Маси
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал решение об увольнении Майкла Маси с поста гоночного директора Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Очень отрадно видеть, что меры всё-таки были приняты. Теперь у гоночного директора будет гораздо более надёжная структура. В ФИА заявили, что на тестах в Барселоне будет виртуальная комната гоночного контроля, а также самые современные технологии и новые члены. Я считаю, что это правильные шаги. Прекрасно понимаю, как тяжело было Льюису. Когда ты всегда стремишься к справедливости, а потом вдруг случается нечто противоположное, трудно это преодолеть», — приводит слова Вольфа Evening Standard.

Напомним, обязанности гоночного директора Формулы-1 с 2022 года будут делить гоночный директор чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Эдуарду Фрейташ и бывший гоночный директор DTM Нильс Виттих.

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