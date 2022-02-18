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«Феррари» показала первые видео и фото нового болида на трассе

«Феррари» показала первые видео и фото нового болида на трассе
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» представила первую видеозапись и фотографию нового автомобиля.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице «Феррари» в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Феррари» в «Твиттере».

Напомним, в прошлом сезоне итальянский гоночный коллектив занял третье место в Кубке конструкторов. Действующими пилотами команды являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. Такой же состав гонщиков был и в прошлом сезоне. Леклер в общем зачёте Королевских гонок» стал седьмым, набрав 159 очков. Сайнс показал пятый результат. В его активе было 164,5 очка. Победу в чемпионате праздновал голландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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