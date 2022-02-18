Хэмилтон: думаете, в конце прошлого сезона я показал максимум? Дождитесь нового и увидите

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем выступлении в новом сезоне Формулы-1.



«Если вы думаете, что в конце прошлого сезона я показал максимум, то дождитесь нового, и вы всё увидите», — приводит слова Хэмилтона авторитетный гоночный журналист Адам Купер в своём «твиттере».



Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон уступил своему главному сопернику — Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл» — и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. После этого в «Королевских гонках» разгорелся большой скандал. Недавно стало известно, что пост гоночного директора ФИА покинул Майкл Маси.

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