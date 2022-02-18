Льюис Хэмилтон — об окончании минувшего сезона Формулы-1: я потерял веру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в какой-то степени потерял веру в Формулу-1 после скандальной гонки Гран-при Абу-Даби минувшего сезона.
«Конечно, в конце сезона начинаешь задумываться над многим. Вопрос в том, готов ли ты потратить время и усилия, необходимые для того, чтобы стать чемпионом мира. Я полагаю, что многие просто недооценивают, как много всего нужно, чтобы стать чемпионом мира. Думать над этим — вполне нормально.
В конечном счёте в спорте, который я любил всю свою жизнь, настал момент, когда я несколько потерял веру в систему. Но я очень решительный человек и не позволю каким-то моментам повлиять на мою карьеру», — приводит слова Хэмилтона издание The Race.
Чемпионом Формулы-1 сезона-2021 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, коим являлся Хэмилтон.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
- 18 февраля 2022
-
17:16
-
16:44
-
16:05
-
15:34
-
14:59
-
14:17
-
13:53
-
13:39
-
13:38
-
13:06
-
12:32
-
12:22
-
11:25
-
10:35
-
09:50
-
00:59
- 17 февраля 2022
-
22:49
-
22:04
-
20:41
-
19:19
-
18:44
-
18:29
-
18:24
-
18:04
-
17:54
-
16:35
-
16:11
-
15:03
-
14:08
-
12:58
-
11:51
-
10:46
-
00:54
- 16 февраля 2022
-
23:49
-
21:44