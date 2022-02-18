Льюис Хэмилтон — об окончании минувшего сезона Формулы-1: я потерял веру

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в какой-то степени потерял веру в Формулу-1 после скандальной гонки Гран-при Абу-Даби минувшего сезона.

«Конечно, в конце сезона начинаешь задумываться над многим. Вопрос в том, готов ли ты потратить время и усилия, необходимые для того, чтобы стать чемпионом мира. Я полагаю, что многие просто недооценивают, как много всего нужно, чтобы стать чемпионом мира. Думать над этим — вполне нормально.

В конечном счёте в спорте, который я любил всю свою жизнь, настал момент, когда я несколько потерял веру в систему. Но я очень решительный человек и не позволю каким-то моментам повлиять на мою карьеру», — приводит слова Хэмилтона издание The Race.

Чемпионом Формулы-1 сезона-2021 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, коим являлся Хэмилтон.



Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.