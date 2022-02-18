В «Мерседесе» показали первые фотографии новой машины на трассе

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые фотографии новой машины F1 W13 на трассе. Напомним, немецкий коллектив проводит сегодня первый шейкдаун автомобиля.

Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1

Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1

С сезона-2022 в «Королевских гонках» будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.



Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии будет проведён и первый этап нового сезона.



Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:



21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.

27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.