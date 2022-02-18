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В «Мерседесе» показали первые фотографии новой машины на трассе

В «Мерседесе» показали первые фотографии новой машины на трассе
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Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала первые фотографии новой машины F1 W13 на трассе. Напомним, немецкий коллектив проводит сегодня первый шейкдаун автомобиля.

Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1

Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1

С сезона-2022 в «Королевских гонках» будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии будет проведён и первый этап нового сезона.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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