Хэмилтон — об увольнении Маси: приятно видеть, что ФИА предпринимает шаги

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался об увольнении Майкла Маси с поста гоночного директора Формулы-1.



«Нельзя изменить прошлое, но приятно видеть, что ФИА предпринимает шаги для того, чтобы не допустить подобного в будущем. Я думаю, что решить данную проблему можно только повышением отчётности со стороны дирекции гонок. Сейчас настал отличный момент, чтобы использовать случившееся в качестве повода для того, чтобы подобное не повторялось.



Мы поддерживаем всё, что было сказано ФИА. Но нам ещё предстоит убедиться в том, что за сказанным последуют реальные действия. И что правила в гонках будут применяться справедливо, аккуратно и неукоснительно», — приводит слова Хэмилтона The Race.