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Расселл поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Мерседеса»

Расселл поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от обкатки машины W13, которую немецкая команда будет использовать в 2022 году.

«Моя часть первой обкатки машины завершена, я провёл полдня в Сильверстоуне, где пилотировал W13, и это было прекрасно! Когда утром я приехал на автодром и услышал, как завели машину, я почувствовал мурашки по коже. Это был тот момент, ради которого мы все трудились и сегодня начали готовиться к гонкам. Я хочу побыстрее приступить к работе на тестах, которые нас ждут на следующей неделе в Барселоне, а через месяц мы выйдем на старт Гран-при Бахрейна. Теперь за рулём машины поработает Льюис, завершить день предстоит именно ему», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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