Андерсон: есть ощущение, что над частями новой машины «Феррари» работали разные инженеры

Бывший технический директор «Джордана», эксперт Гэри Андерсон поделился мнением о новой машине «Феррари».



«Именно в конструкции боковых понтонов «Феррари» выглядит совершенно иначе. Бинотто на презентации, рассказывая о данной области, выглядел как ребёнок, которому подарили новую игрушку. И он, как казалось, очень гордится тем, чего достигла «Феррари». Я же в этом не настолько уверен.



Да, такая конструкция входного отверстия радиатора имеет смысл. Он находится максимально высоко и пользуется шириной, а не глубиной, чтобы получить необходимый для должного охлаждения размер. В верхней части понтонов «Феррари» есть прорези, что похоже на решение, которое показали в «Астон Мартин», однако в верхней части боковины используют другую концепцию.



Там есть впадина, которая спускается сверху вниз от воздухозаборника, а потом снова вздымается вверх в районе передней ножки заднего поперечного рычага. Но я не до конца понимаю, зачем в «Феррари» хотят направлять туда воздушный поток. Срез на верхней части конструкции может повредить эффективности охлаждения. С наличием агрессивного среза впереди конструкция приобретает агрессивное обличие, но в итоге это сходит на нет, потому что дальше у понтона квадратная форма. Всё это создаёт ощущение, что над разными частями машины работали разные группы инженеров. И там, где всё должно сходиться в одной точке, этого не происходит.



Я очень ждал, что нам покажет «Феррари», но в итоге я, скорее, немного разочарован. Всегда говорю о том, что машина должна быть цельной. В новой машине «Феррари» я этого не вижу. F1-75 не выглядит как машина, способная побеждать», — приводит слова Андерсона The Race.