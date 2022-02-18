Появилось более качественное изображение нового болида «Ред Булл»

В социальных сетях появились новые изображения болида команды «Ред Булл» RB18. Фотография была опубликована в «Твиттере».



Напомним, австрийская команда проводила секретную обкатку болида на автодроме в Сильверстоуне.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Formula News Live.

Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.



В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.



В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.



Ранее сообщалось, что «Ред Булл» подписал спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit.