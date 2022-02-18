Появилось более качественное изображение нового болида «Ред Булл»

В социальных сетях появились новые изображения болида команды «Ред Булл» RB18. Фотография была опубликована в «Твиттере».
Напомним, австрийская команда проводила секретную обкатку болида на автодроме в Сильверстоуне.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Formula News Live.
Напомним, с сезона-2022 в Формуле-1 будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.
В составе австрийской команды в сезоне-2022 будут выступать мексиканец Серхио Перес и новоиспечённый чемпион мира голландец Макс Ферстаппен.
В Кубке конструкторов по итогам сезона-2021 команда «Ред Булл» заняла второе место.
Ранее сообщалось, что «Ред Булл» подписал спонсорское соглашение с платформой для обмена криптовалют Bybit.
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