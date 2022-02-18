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Майкл Андретти подал заявку в ФИА на участие новой команды в Формуле-1 с сезона-2024

Майкл Андретти подал заявку в ФИА на участие новой команды в Формуле-1 с сезона-2024
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Чемпион серии CART и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти собирается выставить новую команду в чемпионате Формулы-1 в 2024 году. Об этом сообщил его отец, чемпион Формулы-1 Марио Андретти.

«Майкл подал заявку в ФИА, чтобы выставить новую команду Формулы-1 начиная с 2024 года. Его заявка, Andretti Global, обладает всеми ресурсами и отвечает всем требованиям. Он ждёт решения федерации», — написал Марио Андретти в своём «твиттере».

Напомним, в 2021 году Андретти пытался приобрести команду Формулы-1 «Заубер», выступающую в чемпионате под брендом «Альфа Ромео», однако переговоры не увенчались успехом. Сумма сделки должна была составить € 350 млн. В настоящий момент «Заубером» владеет фирма Longbow Finance.

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