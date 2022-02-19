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«Он вернулся!» Льюис Хэмилтон испытал новую машину «Мерседеса»

«Он вернулся!» Льюис Хэмилтон испытал новую машину «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон провёл обкатку новой машины немецкой команды в Сильверстоуне. Фото и видео с этого мероприятия были опубликованы в «инстаграме» команды.

«Он вернулся!» — подписали пост в «инстаграме» пресс-службы «Мерседеса».

После презентации нового автомобиля первую половину шейкдауна отработал новичок команды Джордж Расселл, а затем за рулём его сменил Хэмилтон.

С сезона-2022 в «Королевских гонках» будет действовать новый технический регламент, из-за чего внешний вид, как и технические характеристики автомобилей, сильно изменится.

Напомним, «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона-2021. Боевыми пилотами команды в новом сезоне будут британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии будет проведён и первый этап нового сезона.

Расписание оставшихся презентаций перед сезоном-2022:

21 февраля — «Альпин», 20:30 мск.
27 февраля — «Альфа Ромео», 10:00 мск.

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