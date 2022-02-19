Пилоты смогут свободно выбирать комплект шин для старта Гран-при в новом сезоне Формулы-1

Правило Формулы-1, согласно которому гонщики, занявшие первые 10 мест по итогам квалификации, должны были стартовать в гонке на старых шинах, официально отменено на сезон 2022 года. Об этом сообщает издание RaceFans.



Ранее пилоты были обязаны начинать гонку на том же комплекте шин, который был использован ими при установке лучшего времени на круге в ходе второго сегмента квалификации. Это правило частично отменялось и в ходе прошлого сезона — во время Гран-при со спринт-квалификациями. Тогда участники соревнований имели возможность свободно выбирать шины как на старт спринта, так и воскресной гонки. Теперь такая возможность распространяется на все гонки в течение сезона.

Напомним, первые предсезонные тесты состоятся с 23 по 25 февраля в Барселоне (Испания). Вторая сессия запланирована на период с 10 по 12 марта и пройдёт в Бахрейне, где впоследствии будет проведён и первый этап нового сезона.