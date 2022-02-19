В ФИА изменили правило рестарта в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение внести ряд изменений в спортивный регламент чемпионата. Это коснулось в том числе правил рестарта после выезда машины безопасности. Об этом сообщает Motorsport.
Если ранее машина безопасности могла уехать с трассы только в конце следующего круга после того, как все круговые обошли лидера заезда, то отныне эта процедура будет применяться после появления специального уведомления о том, что круговые могут обгонять. Оно появится в том случае, если дирекция сочтёт условия приемлемыми для возобновления заезда. После этого, уже в концовке следующего круга, сейфти-кар сможет свернуть на пит-лейн.
Напомним, решение бывшего гоночного директора Майкла Маси разрешить круговым вернуться в круг с лидером лишь некоторым пилотам и объявить рестарт уже на следующем круге вызвало массу споров и многочисленную критику самого Маси. По регламенту обойти лидеров должны были все круговые.
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