Мик Шумахер: у «Хааса» есть всё необходимое для того, чтобы стабильно набирать очки
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер выразил надежду, что его команда сможет регулярно набирать очки в новом сезоне Формулы-1.
«Думаю, важно оглянуться назад и посмотреть, что мы могли бы сделать лучше. Очевидно, что этот год будет иметь большую значимость, и я полагаю, что у нас есть всё необходимое для того, чтобы двигаться вперёд и, надеюсь, стабильно набирать очки.
Мне кажется, что в новом сезоне каждый сможет показать, на что способен. Это относится и к командам, и к гонщикам. Теперь мы будем в состоянии продемонстрировать, что можем быстро адаптироваться к новой машине. В общем я бы определил это как цель — попытаться как можно быстрее адаптироваться к новым правилам и новой машине», — сказал Шумахер в интервью пресс-службе «Хааса».
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